Antonio Barbato

Sala rinviato a giudizio, Barbato: "Ora reintegratemi nella Polizia locale"



"E adesso reintegratemi nel mio ruolo di comandante": a commentare così la richiesta di rinvio a giudizio per abuso d'ufficio nei confronti del sindaco di Milano Beppe Sala è l'ex capo della Polizia locale di Milano Antonio Barbato, dimessosi, pur non essendo indagato, a seguito delle polemiche per alcune intercettazioni della Dda che lo vedevano coinvolto. Premesso che, da garantista, credo che il Sindaco debba proseguire il mandato fino a una eventuale condanna - prosegue Barbato - a maggior ragione nel mio specifico caso, contro ogni logica giuridica e morale, e' stato sentenziato che a lasciare il proprio posto fosse una persona che non aveva commesso alcun reato ma che era teste in un procedimento penale che riguardava altre persone! Due pesi e due misure".