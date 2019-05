Sala: Salvini va avanti a slogan ma non succede niente. Flax tax un errore

"Quindici giorni fa il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini parlava di abuso di ufficio, e non se ne fara' niente. Oggi dice di sospendere il codice degli appalti, e non se ne fara' niente. Possiamo andare avanti a begli slogan efficaci e molto semplici e poi non succede niente, oppure trovare un altro modo". E' la critica all'esecutivo gialloverde mossa dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ne ha parlato oggi durante un intervento alla nuova sede della Confartigianato, in viale Jenner. Una modalita' che il sindaco dice di adottare per la sua azione politica e' quella "fatta di analisi di quello di cui c'e' bisogno, senza cancellare quello che e' stato fatto ma migliorandolo".

Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, la flat tax "nel breve periodo puo' produrre una crescita, ma nel lungo termine il Paese e' morto". Sala ne ha parlato oggi durante un intervento alla nuova sede della Confartigianato, sottolineando che il motivo per cui "non si fanno grandi riforme in Italia e' che governi non durano" ma che la scelta "tra il 65 per cento attuale di pressione fiscale" che "ammazza il Paese" e "una flat tax al 15 per cento" e' una banalizzazione "improponibile". Anche perche' "o accettiamo il fatto che l'Italia esca dalla Ue, oppure tecnicamente non si puo' fare e chi ne capisce di economia lo sa". Ad avviso del sindaco "bisogna trovare una via di mezzo".