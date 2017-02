Sala-Sindacati: secondo round, Bonini (Cgil), siamo preoccupati, servono scelt

Massimo Bonini

Secondo incontro fra le organizzazioni sindacali e Giuseppe Sala, odg welfare e scuola. "Abbiamo capito che la giunta punta ad una rimodulazione della spesa – spiega Massimo Bonini (Cgil) al termine dell'incontro – e spostare risorse dal sostegno dalla residenzialità alla domiciliarità per noi può andare bene. Il giudizio diventa critico sulla tassa d'iscrizione alle scuole materne e sull'aumento delle altre voci, come i centri estivi. Per noi sono costi importanti che gravano sulle famiglie. E' comprensibile che i tagli del governo pesino ma il nostro invito alla giunta è di fare delle scelte politiche, serve più coraggio", spiega Bonini. Martedì l'appuntamento con Sala è sulla mobilità, "tagli alle frequenze del metrò, fusione Trenord-Atm, la situazione è preoccupante e lo scenario si complica. Condividiamo la visione complessiva del sindaco ma sulle scelte occorre condivisione", conclude il leader della Cgil.