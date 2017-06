Beppe Sala

Elezioni Amministrative 2017. Sala: sinistra deve cercare di stare insieme, modello è Milano



Elezioni Amministrative 2017 - Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, "La sinistra ha il tema di stare insieme. Noi ossidammo continuare a ripetere che il modello Milano è quello giusto, ma poi non dobbiamo dimenticarcene. Ribadisco che la sinistra ha il dovere di cercare di stare insieme, non a ogni costo, ma se si riesce con fatica a stare insieme la vita è più facile". Lo ha detto a margine dell'assembela di Assolombarda.



Sala si è detto anche favorevole alle primarie di coalizione proposte dall'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, "ma alla sola condizione che chi perde il giorno dopo sta con chi ha vinto. Porto sempre l'esempio di Majorino, il nostro confronto alle priarie è stato aspro, ma il giorno dopo è stato con me e questo è fondamentale" ha ribadito Sala.