Sala: su ambiente no a divisionismi. Si lavori tutti insieme con impegno

"Se c’è una questione sulla quale non dovremmo dividerci - ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Milano, Beppe Sala - ma combattere insieme, certamente è quella relativa all'ambiente. Milano è una splendida città, che è però “naturalmente” più inquinata a causa della sua collocazione geografica. Stiamo parlando di un problema che si è creato in 100 anni e che non si risolve in 100 giorni. Per quello che ho imparato in quasi quarant'anni di lavoro, se ne viene fuori applicando due semplici principi: 1) ognuno deve fare la sua parte; 2) serve una visione di lungo termine, ma anche il procedere passo per passo. Sto cercando di fare questo. Lavoro sul lungo termine e, quando serve (come per esempio dichiarando fuorilegge, a partire da ottobre 2023, le caldaie a gasolio), prendo decisioni coraggiose perché chi si assume la responsabilità di governare una città deve fare anche questo. Ma tutti si devono impegnare e lo affermo essendo ben cosciente che i milanesi fino ad oggi si sono sempre impegnati (basti pensare alla raccolta differenziata dei rifiuti). Il blocco del traffico di domenica non sarà risolutivo ma aiuterà, in particolare sarà di utilità per i nostri bambini, che respirano all'altezza degli scarichi delle auto. E - conclude il sindaco - cerchiamo di non vedere questa limitazione solo in negativo, ma trasformiamola in una opportunità godendoci una giornata diversa! ... spero che tanti milanesi sfruttino questa giornata per godersi senza frenesia la bellezza di una città che piace sempre di più."