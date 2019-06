Sala: "Su Governance non perdiamo tempo. E' una rivincita dopo EMA"

"Bisogna fare le cose per bene subito. Non sta a me trovare soluzioni ma non bisogna buttare via tempo, perché altrimenti bisogna ricorrere a una procedura di urgenza e ad altre cose che creano problemi, anche a chi li gestisce". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alla governance per gestire le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. "È stato determinante che il governo dopo un iniziale tentennamento sia entrato con decisione, stiamo parlando di un territorio omogeneo, è facile convincere la gente", ha aggiunto.

"Per me è stata emotivamente una rivincita dopo Ema, ma se devo dire questa è più importante. Perdere una seconda volta sarebbe stato alquanto seccante, ci voleva", ha continuato il sindaco di Milano. "Può influire sulla ricandidatura? Vediamo, può aggiungere qualcosa di stimolo, vedremo, ci devo ragionare con calma".

Sala: Amo Roma, ma Milano è più solida

"Roma ha sbagliato a ritirarsi dalle Olimpiadi. Io amo Roma, ma Milano alla fine è più solida", ha detto Giuseppe Sala dopo la vittoria di MILANO-Cortina 2026. "Abbiamo molte differenze, dai trasporti al sistema di trattamento dei rifiuti. La verità è che noi abbiamo fatto molti progressi negli ultimi venti anni e abbiamo avuto un grande sviluppo grazie a un evento come Expo", ha aggiunto Sala. "Ora siamo qui e siamo molto soddisfatti, il mio obiettivo personale è lavorare per la città e supportarla fino al 2026. Il mio mandato termina nel 2021 ma posso fare un altro mandato fino al 2026. Il nostro però -ha concluso Sala- ha bisogno di Roma e lavoreremo insieme".