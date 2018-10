Sala sullo yacht e Salvini con la salamella: il confronto infiamma i social

Beppe Sala alla guida di uno yacht e Matteo Salvini che mangia di gusto un panino con la salsiccia a una festa popolare tirolese: il foto-confronto con polemica social è stato servito da Luca Morisi, responsabile social del segretario della Lega. Che su facebook ha commentato l'immagine: "Domeniche diverse. A sinistra la foto con cui oggi Beppe Sala si incensa tutto felice su Instagram alla guida di uno yacht, a destra Salvini che pranza a una festa popolare tirolese. In una sola immagine il motivo della sconfitta del Pd. #SalviniUnodiNoi".

Ma a fare oggi il pieno di like è stata anche la risposta, sempre su facebook, da parte dell'assessore alla Cultura Filippo Del Corno. Che ha commentato: "Naturalmente la notizia, secondo lo stile dell'attuale propaganda leghista, era falsa: Sala stava partecipando a un'iniziativa pubblica, tradizionale e popolare, la regata Barcolana a Trieste".

Del Corno prosegue il gioco del fotoconfronto annotando non senza una punta di ironia i cinque punti che denoterebbero come ad uscirne meglio sarebbe proprio il suo sindaco: "Beppe compie un'azione che non tutti sanno svolgere: guidare una barca richiede competenze specifiche e tecniche; Matteo fa qualcosa di estremamente ordinario, mangia il suo panino con la salsiccia. Beppe è a testa alta e l'orizzonte del suo sguardo è il mare aperto; Matteo è a testa bassa e l'orizzonte del suo sguardo è il suo panino con la salsiccia. Beppe è apparentemente solo, ma esprime fiducia a ciò che potrà riservare il futuro del suo viaggio; Matteo è apparentemente in compagnia, ma esprime paura che qualcuno possa rubargli, prima che l'abbia finito, il suo panino con la salsiccia. Beppe si assume la responsabilità di guidare una rotta, di compiere scelte che comportano rischi e opportunità; Matteo ha saputo solo scegliere, nel ristretto ambito di un menù, il suo panino con la salsiccia. Beppe è indipendente e autonomo, grazie a ciò che ha imparato a fare, con lo studio e l'esperienza; Matteo è completamente dipendente dagli altri, a cui ha ordinato e che gli hanno cucinato il suo panino con la salsiccia. E voi? Volete provare a fare il mio stesso esperimento sul foto-confronto proposto dalla propaganda leghista?"