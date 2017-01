Sala tratta con i sindacati: sciopero generale verso la sospensione

Potrebbe essere sospeso lo sciopero generale dei dipendenti comunali proclamato per il 3 febbraio: c'è infatti una preintesa tra l'amministrazione guidata da Beppe Sala e le rappresentanze sindacali, giunta dopo una riunione fiume conclusasi solo nella serata di ieri.

La regia delle trattative per conto di Palazzo Marino è stata affidata al neodirettore operativo Carmela Francesca, ma lo stesso sindaco Beppe Sala ha voluto incontrarae i rappresentanti sindacali. Venendo incontro ad alcune delle loro richieste in merito al piano delle 300 assunzioni previste dal Comune nel 2017. Decisivo l'accoglimento da parte del Comune della richiesta di prevedere posti riservati a chi ha già lavorato in Comune nei concorsi che l'Amministrazione intende lanciare. Ma sui bandi relativi alla "rivoluzione digitale" sulla quale Sala punta molto, il sindaco è stato irremobivile: l'unico criterio dirimente saranno le competenze dei candidati. Passi verso i sindacati nella richiesta di prevedere di assumere dai 75 agli 80 contratti a termine per coprire i servizi più in sofferenza di organico dell’amministrazione. Sciopero dunque verso la sospensione. Ma non verso la revoca: le sigle attendono di vedere se il Comune sarà di parola.