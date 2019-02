Sala: Ue punti sulla leadership ambientale, Milano lo sta già facendo

"Il nuovo Parlamento europeo dovrà puntare sulla leadership ambientale globale, se vorrà costruire una identità europea forte e riconoscibile". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo alla cerimonia di inaugurazione della 22esima esposizione internazionale della Triennale di Milano.

Per Sala, l'Europa deve riprendere in mano il proprio ruolo guida sul tema del rapporto con l'ambiente: "All'Europa -spiega- tutto il mondo riconosce, magari in qualche caso a denti stretti, la leadership in questo campo: la capacità di regolamentare, di armonizzare ricerca e sostenibilità, di creare filiere produttive di eccellenza che non distruggono le risorse".

Su questa sfida, avverte Sala, Milano è pronta: "La città è positivamente capace di proporre, è aperta e proiettata nel futuro". Del resto, osserva, "c'è talmente tanta pressione da parte di tutte le fasce della popolazione, in particolare dei giovani, nel porre maggiore attenzione ai temi dell'ambiente, che mi sembra ovvio che in ogni caso, se fossi io un membro del Parlamento europeo cavalcherei questa onda". Questo, conclude, "è il tema del momento, un tema molto urgente".