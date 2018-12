Saldi: anche a Milano iniziano il 5 gennaio. In Lombardia sino al 5 marzo

(IMPRESE-LAVORO-COM) Milano - I saldi invernali 2019 cominceranno lo stesso giorno – il 5 gennaio – in tutte le regioni tranne una, la Basilicata, dove l’inizio sarà anticipato al 2 gennaio. Le date della fine dei saldi, invece, cambiano da regione a regione, con oscillazioni di qualche settimana: finiranno a metà febbraio in Liguria e Trentino Alto-Adige, ma proseguiranno fino ad aprile in Campania, per esempio. Nella maggior parte delle regioni italiane, comunque, sarà possibile fare acquisti a prezzi scontati fino alla fine di febbraio o l’inizio di marzo. In Lombardia dureranno dal 5 gennaio al 5 marzo. Già partite le polemiche sull’inizio mascherato delle offerte promozionali e sui saldi online che durano tutto l’anno.