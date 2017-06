Saldi estivi, Borghi (FederModaMilano): "Opportunità anche per stranieri"

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - “Ci associamo entusiasticamente anche noi - afferma il presidente di Federazione Moda Italia e FederModaMilano, Renato Borghi - all’auspicio formulato dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Mauro Parolini. Confidiamo che i saldi estivi possano rappresentare ulteriori opportunità di shopping per i numerosi stranieri che raggiungeranno la nostra Regione. Con questo caldo, i tiepidi consumi registrati in stagione ci fanno sperare in un maggiore movimento delle vendite soprattutto per quei prodotti che possono rinfrescare il guardaroba di chi parte e di chi resta in città.”