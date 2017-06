Saldi estivi, Painini (Confesercenti): "Modeste le attese, regole violate"

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Sabato partono i saldi estivi, secondo il calendario messo a punto dalla Regione. “Modeste le aspettative dei commercianti in vista dei saldi estivi, che partiranno sabato prossimo,- spiega il presidente di Confesercenti Milano Andrea Painini – infatti le offerte scontate sono già state “contaminate” da “secret sales” e sconti di varia natura iniziati oltre un mese fa e non solo sul web. Una frustrazione e un danno economico per i negozianti che rispettano le regole e attendono il 1 luglio per offrire ai clienti offerte davvero vantaggiose. Credo che la città dovrebbe difendere il brand “Saldi a Milano” che, se gestito con intelligenza e qualche evento collaterale, potrebbe spingere altri turisti nella nostra città”, conclude Painini.