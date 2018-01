Saldi: Meghnagi (Ascobaires), la riscossa dello shopping sugli acquisti web

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - “Questi saldi segnano la riscossa dello shopping tradizionali, delle strade commerciali sugli acquisti on line”, spiega il presidente di Ascobaires ed esponente di spicco di Confcommercio Gabriel Meghnagi. “Nonostante la pioggia la giornata è stata positiva, negozi pieni. Ieri è andata bene e oggi col maltempo si pensava ad un rallentamento degli acquisti. Invece è nadata più che bene. Si vede che i saldi erano attesi dai consumatori. Acquisti soddisfacenti su tutto il quadrante moda, dalle scarpe agli accessori, fino ai piumini. E anche la moda uomo ha marciato bene. Una Epifania all’insegna dei saldi. E per domani due segnali positivi: il rientro dei milanesi al lavoro e una giornata di bel tempo”, conclude Meghnagi. Le stime di FederModa Milano, con un più 5%, sono state ampiamente rispettate. Ed è proprio FederModa Milano, con “Saldi chiari” a suggerire il vademecum del consumatore. Carte di credito. Durante i saldi l'operatore commerciale non può rifiutare il pagamento con carta di credito. Cambi merce. Il dettagliante si impegna a sostituire, se possibile, o a rimborsare i capi acquistati che presentano gravi vizi occulti così come previsto dal Codice Civile ed in particolare dalle norme di recepimento della Direttiva 1999/44/CE. Nel caso di non corrispondenza della taglia, il capo verrà sostituito con prodotti disponibili all'atto della richiesta di sostituzione. Qualora non fosse possibile la sostituzione per mancanza di capi o per mancato gradimento da parte del cliente, l'operatore rilascerà un buono acquisto di pari importo del prezzo pagato relativo ai capi da sostituire. Buono che il cliente dovrà spendere entro i successivi 120 giorni dall'emissione dello scontrino fiscale (che dev’essere presentato). Prova prodotti. Il cliente ha diritto di provare i capi per verificarne la corrispondenza della taglia e il gradimento del prodotto. Sono esclusi dalla facoltà della prova i prodotti che rientrano nella categoria della biancheria intima e quei prodotti che, per consuetudine, non vengono normalmente provati. Uniformità dei prezzi. Le catene di negozi che effettuano saldi si impegnano a porre in vendita gli stessi prodotti agli stessi prezzi. In caso di variazione del prezzo, la variazione viene praticata contemporaneamente in tutti i punti vendita della catena. Riparazioni. Se il costo per l'adattamento o la riparazione dei capi acquistati è a carico del cliente, l'operatore commerciale deve darne preventiva informazione al cliente stesso e deve inoltre esporre, in modo ben visibile, un cartello informativo sul quale si dichiara espressamente che le riparazioni sono a carico del cliente.