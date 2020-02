Como, sale giochi: falsa attribuzione per vincita 1 mln, 1 denuncia

Il responsabile di una sala giochi della provincia di Como e' stato denunciato dalla Guardia di Finanza che ha scoperto un sistema di vincite "non identificate" per quasi un milione di euro. Secondo quanto ricostruito, un ignaro frequentatore della sala, che si trova a Olgiate comasco, risultava vincitore alle slot machine di una cifra consistente nel giro di poco tempo. A un controllo piu' approfondito, e' apparso impossibile che avesse frequentato la sala nelle ore in cui risultavano giocate e vincite: il presunto fortunato era impegnato al lavoro e addirittura all'estero. La Gdf, si legge in una nota, "ha quindi concluso che il titolare della sala slot ha falsamente ricondotto le vincite all'ignaro giocatore, permettendo cosi' ai reali beneficiari di operare in modo anonimo per aggirare la normativa antiriciclaggio secondo la quale i gestori delle sale devono procedere all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente che richiede o effettua operazioni di gioco per un importo pari o superiore a 2.000 euro, ovvero matura vincite superiori a 500 euro". Per questo motivo, il responsabile della sala giochi e' stato denunciato all'Autorita' Giudiziaria di Como ed ora rischia una pena fino a tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa.