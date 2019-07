Salini (FI) "Sull'autonomia prendiamo atto che questo governo è finito"

"Sull'autonomia prendiamo atto che questo governo è finito, la Lega non perda ulteriore tempo", così Massimiliano Salini, commissario di Forza Italia in Lombardia ed europarlamentare. Ancora una volta, su un tema decisivo come quello dell'autonomia, la maggioranza è divisa. Evidentemente il "famoso" contratto di governo conta solo quando sono temi di interesse dei cinque stelle. Se invece riguardano il centro - destra si decide di non scegliere. Dispiace perché non è un capriccio, ma una richiesta che arriva dai cittadini che hanno votato l'autonomia con un referendum che viene ignorato proprio da chi, sulla partecipazione dei cittadini, ha basato la sua esistenza".