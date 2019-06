Salini (FI): "Stiamo lavorando per far tornare Forza Italia al governo"

Non è passato inosservato il post su FB di Massimiliano Salini, commissario di Forza Italia in Regione Lombardia, pubblicato dopo l’incontro di ieri dei coordinatori Regionali di Forza Italia con Il Presidente Silvio Berlusconi.

“Il lavoro sul territorio non può fermarsi in attesa che si definiscano le regole. Al contrario Il rilancio del partito parte proprio da qui. L'ha ribadito ieri il Presidente Silvio Berlusconi spronandoci a lavorare pancia a terra e a coinvolgere il mondo del lavoro e delle imprese. Questo sarà il mio impegno da qui al congresso: lavorare per costruire una forza alternativa e per far tornare Forza Italia al governo del paese", scrive Salini.

Proprio ieri Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e membro del Comitato di Presidenza del partito di Silvio Berlusconi, aveva sollevato perplessità sulla mancanza di regole: “A Forza Italia faccio una semplice domanda: quando iniziamo a parlare agli italiani invece che tra di noi in esasperati esercizi di tattica politica? Al netto di candidature legittime alle primarie, non ancora convocate e non ancora definite da regole, mi sembra che si stia perdendo ulteriore tempo nel discutere intorno a giuste ambizioni personali e non al futuro di Forza Italia e del Paese. Mi auguro che dalle riunioni e dagli eventi in calendario possano venir fuori regole credibili e che riescano a garantire il contributo certo e importantissimo di amministratori locali, militanti, giovani, società civile; mi auguro che nelle intenzioni dei quadri dirigenziali ci sia davvero la volontà di dar vita a primarie aperte, serie, coinvolgenti; mi auguro che si guardi al futuro, al programma politico con cui riconquistare voti e consensi nei corpi intermedi, a una piattaforma web che permetta al partito di stare al passo con i tempi. Ci sono tante, troppe cose da fare, contenuti da districare, priorità da affrontare, come l'identità e il posizionamento politico. Stiamo parlando del futuro di Forza Italia, che appartiene ai militanti e agli elettori prima che a noi”, aveva reso noto Cattaneo.

Che Salini con il suo post volesse rispondere proprio a Cattaneo?