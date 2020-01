Salone Cultura, 500mila titoli e grande mostra dedicata ad Alda Merini



Quarta edizione del Salone della Cultura, che si svolgerà il 18 e 19 gennaio a Superstudio Più, a Milano, con oltre 500mila titoli in 12.000 metri quadrati conferenze, esposizioni e laboratori con tra gli eventi di punta 'Il verso d'amore sul Naviglio', la più grande mostra dedicata ad Alda Merini in Italia che, nel decennale della morte della poetessa, vede esposta per la prima volta la sua intera e sterminata produzione letteraria: solo nelle edizioni Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy (di cui Luni Editrice pubblica il catalogo completo), sono stati pubblicati 1189 volumi.



Innovativa formula pensata per rappresentare un punto di incontro tra librai antiquari (ALAI/ILAB), collezionisti, editori e appassionati del settore librario, il Salone della Cultura, che ha il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Milano e dell'Associazione Italiana Editori, ospiterà il 'Giornale circostanziato di quanto ha fatto la Bestia Feroce nell'Alto milanese dai primi di luglio dell'anno 1792 sino al giorno 18 settembre', libro esistente in pochissimi esemplari; 'Le prime stampe del Manifesto del Futurismo' e un incontro dedicato allo stato della cultura nei giornali.