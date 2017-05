Salone del Libro, Sgarbi: "Torino trionfa, Milano rinunci alla sfida"

"Il Salone del Libro di Torino trionfa e questo non era affatto prevedibile alla luce dello scontro con Milano. Prima dell'inizio sembrava prevalere un certo sconforto pensando che Milano si sarebbe preso tutto invece Torino ha riportato una vittoria schiacciante". Ad affermarlo il critico d'arte Vittorio Sgarbi, a margine della presentazione del libro "Mettiamo giudizio" di Michele Vietti. "Torino si e' dimostrata una citta' molto viva - ha aggiunto - e Milano farebbe bene a questo punto a smettere la competizione". Sgarbi non risparmia pero' una stoccata alla manifestazione torinese: "il Salone di Torino e' diventato un successo 'pop' e questo purtroppo toglie al libro la concentrazione che sarebbe necessaria. Apprezzo molto questo successo - chiarisce - ma noto che in questa kermesse e' un po' come se il libro fosse lontano e questo forse e' irrecuperabile".

"I libri hanno una loro anima e questa volta hanno reagito a chi pensava che il Salone torinese non avesse questa capacita' di affermarsi dopo la defezione di Milano". Lo ha detto il presidente del Salone del Libro di Torino Massimo Bray, a margine di un appuntamento, a poche ore dalla chiusura della manifestazione torinese. "Dal successo del Salone del Libro di Torino - ha aggiunto - ci arriva un grande insegnamento sociale da guardare con attenzione. I cittadini hanno dimostrato grande interesse e partecipazione".