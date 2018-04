Salone del mobile 2018 da record, oltre 400mila visitatori



I visitatori al Salone del mobile in aumento del 26%. Edizione record e Milano invasa da quasi 450mila persone, tra addetti ai lavori e "turisti del design". Operatori da 125 Paesi per l'edizione numero 57 di una lunga storia ha fatto vivere a Milano e all'Italia intera una settimana di kermesse nei padiglioni della Fiera e in centinaia di appuntamenti per tutta la città.



Protagonisti, oltre a più di duemila espositori da 33 Paesi, uno sterminato pubblico di oltre 400.000 persone (sessantamila più dello scorso anno).



In fiera si sono alternati fra gli altri Matteo Salvini, il premier Gentiloni, il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani, il reggente del Pd Maurizio Martina e anche il leader 5stelle Luigi Di Maio.