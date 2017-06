Salone del Mobile, da designer ad allestimenti: 11 premi alle eccellenze



"Proclamati gli 11 vincitori della seconda edizione del premio internazionale con il quale il Salone del Mobile Milano vuole dare ulteriore rilievo alle eccellenze del settore già protagoniste della 56a edizione svoltasi lo scorso aprile. Il Salone del Mobile Milano - si legge in una nota degli organizzatori - rinnova l'appuntamento, ideato lo scorso anno, con il Salone del Mobile.Milano award, un premio speciale dedicato a quanto di meglio il mondo dell'arredo e del design ha presentato in occasione della scorsa edizione della manifestazione. Il premio riconosce il valore delle idee, della creatività, dell'innovazione e della tecnologia che insieme contribuiscono a fare della manifestazione la più acclamata vetrina internazionale che racconta le tendenze progettuali avanzate e i nuovi modi dell'abitare. Il premio è attribuito a designer affermati ed esordienti, agli allestimenti e ai prodotti". "Con questo premio - dichiara il presidente Claudio Luti - il Salone del Mobile vuole dare continuità alle emozioni che la manifestazione ha saputo trasmettere riconoscendo il grande impegno creativo, produttivo e organizzativo delle aziende e di tutti quei designer e personaggi che contribuiscono ad attrarre a Milano tutta l'innovazione possibile di prodotto e di processo produttivo".



11 le categorie premiate: miglior prodotto Workplace3.0, miglior prodotto Euroluce, miglior prodotto xLux, miglior prodotto Classico, miglior allestimento, miglior prodotto arredamento, miglior designer esordiente, miglior designer, premio alla carriera, premio speciale della giuria, premio speciale Banca Intesa Sanpaolo. Il premio è stato attribuito da una giuria di prestigio composta da personalità di rilievo del settore - la stessa della scorsa edizione per mantenere una continuità di valutazione - che anche per questa edizione si è mossa in modo anonimo fra gli espositori della manifestazione per selezionare le candidature: Silvana Annicchiarico, Direttrice del Triennale Design Museum, Milano; Domitilla Dardi, Curatrice per il design al MAXXI, Roma, Massimo Mini, CEO designboom, Ettore Mochetti, Direttore di AD Italia; Margherita Palli, scenografa; Livia Peraldo Matton, Direttrice di Elle Decor Italia, e Davide Rampello, Docente di Arti e mestieri dei territori al Politecnico di Milano. La premiazione, avvenuta ieri giovedì 8 giugno, presso il Triennale Teatro dell'Arte ha decretato i seguenti 11 vincitori: Miglior prodotto Workplace3.0: Io.T / studio Gtp e Tecno Per la maestria nel coniugare elementi tecnologici innovativi e funzionalità con i bisogni di relazione umana che l'ambiente ufficio contemporaneo richiede. Miglior prodotto Euroluce: Filo / Andrea Anastasio / Foscarini Per la capacità di rileggere la tradizione con un linguaggio contemporaneo e internazionale, in grado di dare un nuovo senso strutturale all'idea di decoro e personalizzare il prodotto seriale. Miglior prodotto xLux: D.Vision3 / Ferruccio Laviani / F.lli Boffi Per la capacità di proiettare i codici progettuali della tradizione classica nella cultura contemporanea. Segno di un nuovo eclettismo che enfatizza le potenzialità artigianali. Miglior prodotto Classico: Collezione Black & White / Provasi Per aver saputo coniugare materiali, lavorazioni e decorazioni di gusto contemporaneo (il rivestimento in pelle nabuk e tessuto, la borchiatura in argento vagamente orientaleggiante) e forme desunte invece dai grandi modelli del passato dando così vita a uno stile inedito e a modo suo innovativo pur se in continuità con l'eleganza della tradizione classica. Miglior allestimento: Flos / Calvi Brambilla Per un allestimento che va oltre la canonica nozione di stand fieristico per la capacità di condurre il visitatore fra i corpi illuminanti come in una narrazione. Dal fuori al dentro dove luci, colori, materiali, pieni e vuoti si orchestrano magistralmente. Miglior prodotto arredamento: Pack / Francesco Binfaré / Edra Perché trasforma un oggetto funzionale in una sorta di metafora transizionale: un divano confortevole che ripensa alle posture, capace di accogliere e coccolare. Ma anche un paesaggio domestico che diventa manifesto dei grandi cambiamenti epocali. Miglior designer esordiente: Elena Salmistraro Per la capacità di introdurre il proprio immaginario espressivo nel dialogo con la grande produzione seriale, arricchendola di nuovi spunti di riflessione. Migliore designer: Philippe Starck Per la coerenza con la quale negli anni è riuscito a creare oggetti che parlano un linguaggio internazionale. Un maestro del contemporaneo che continua a sorprenderci. Premio alla carriera: Ernesto Gismondi Per il senso di contemporaneità, per l'innato talento nel saper elaborare continue soluzioni formali che uniscono allo stesso tempo uno stato di leggerezza con la capacità di evocare un futuro prossimo. Premio speciale della giuria: Marva Griffin Per la generosità e alla lungimiranza di chi ha creduto in un progetto per e con i giovani: un tributo doveroso a una donna alla quale tutti sono grati e riconoscenti. Premio speciale Banca Intesa Sanpaolo (partner istituzionale Salone del Mobile.Milano): De Castelli Per "Tracing Identity", un progetto corale capace di esaltare le qualità produttive dell'azienda attraverso le declinazioni di progettiste che interpretano la materia prima secondo la loro personale visione d'autore".