Salute Direzione Nord, "Diabete e alimentazione" con lo chef stellato Beck

Salute Direzione Nord all'hotel Principe di Savoia di Milano: nell'ambito della Giornata del fiocchetto lilla, presentato il libro "Diabete e Alimentazione" con gli autori, lo Chef Stellato del Ristorante La Pergola di Roma Heinz Beck, Antonio Ceriello, direttore Dipartimento Diabetologia dell’IRCCS MultiMedica Sesto San Giovanni, e Gabriele Riccardi, Direttore dell'UOC di Diabetologia, AOU Policlinico Federico II, Napoli.

Diabete e piaceri della tavola, un connubio possibile

E chi lo ha detto che chi ha il diabete deve rinunciare al piacere della tavola? Ne è la prova "Diabete e Alimentazione", un libro (edito da EDIMES) rivolto a chi soffre di diabete impreziosito dalle ricette dello chef tre stelle Michelin, Heinz Beck.

Il numero dei malati di diabete è impressionante. Oggi un terzo della popolazione è a rischio diabete. Questo volume ha l'obiettivo di smantellare il luogo comune che chi ha il diabete deve rinunciare alla buona cucina e al tempo stesso vuole essere uno strumento informativo per medici e pazienti, trattando l'argomento da un punto di vista insolito. Nessuna ricetta triste e insipida, ma piatti gustosi, colorati e capaci di soddisfare il palato quanto la vista. Con piatti così, seguire una dieta diventa decisamente più facile.

"La nostra vuole essere una provocazione - spiega Gabriele Riccardi - perché con questo libro non parliamo più di dieta, ma di vero e proprio stile di vita. Per combattere e prevenire il diabete non servono più sacrifici e imposizioni restrittive, ma accortezza e cibi sani. Un cambio di approccio che aiuta l'alimentazione e migliora l'umore del paziente".

"Quando ho iniziato nella ristorazione non c'era tutta questa attenzione alla salute, ma di strada ne è stata fatta. Oggi è fondamentale coniugare piacere della cucina al benessere. Nel caso delle persone che soffrono di diabete l'importante è mettere a punto dei piatti con basso indice glicemico. La dieta mediterranea ci aiuta perché ricca di frutta, verdura, cereali integrali, pesce e olio extravergine d'oliva".

Coautore del libro insieme a Beck è il professor Antonio Ceriello, noto diabetologo e scopritore della "memoria metabolica" (il picco glicemico modifica i tessuti per un tempo molto più lungo della sua durata). I suoi consigli per una corretta alimentazione? 1. limitare al minimo gli eccessi alimentari; 2. puntare a ingredienti di origine vegetale e limitare quelli di origine animale; 3. seguire la dieta mediterranea, con contaminazioni che arrivano dalla cucina di tipo orientale, ricca di pesce e verdure, stando invece lontani dalle mode gastronomiche poco salutari.