Salute Direzione Nord, Gallera: "Difendere la qualità dei nostri ospedali"

Salute Direzione Nord a Palazzo Stelline: l'incontro conclusivo

Salute Direzione Nord a Palazzo Stelline: gran finale con l'incontro delle 17 moderato da Roberto Poletti. Il tema è quello della sostenibilità e degli investimenti nel settore sanitario. I relatori: Emilia De Biasi, Presidente della Commissione Sanità del Senato, Romano La Russa, Alessandro Cattaneo, Marina Berlinghieri, Gabriele Pelissero, Presidente Nazionale AIOP e Presidente Gruppo Sanità Assolombarda e l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.

Gallera: "Difendere la qualità altissima dei nostri ospedali lombardi"

E proprio a Gallera è stato affidato il discorso conclusivo: "E' stata una bellissima giornata di confronto. Dobbiamo difendere la qualità altissima dei nostri ospedali lombardi, servono risorse per questo. Se ad esempio si fosse scelto di investire le risorse che sono utilizzate per i famosi 80 euro di Renzi a favore della sanità, avremmo potuto assumere più medici ed infermieri. Sono state fatte scelte diverse. Ma ora il sistema non regge più, nonostante i nostri continui sforzi di cercare risorse. Con il Patto della Salute il Governo ha fatto un po' il "ganassa", promettendo più di quanto ha mantenuto in termini di risorse. Ora è tuttavia il tempo della responsabilità e della priorità. E la sanità sicuramente lo è".