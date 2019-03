Salute Direzione Nord: Sanità e Innovazione con Bonomi e F. Sala

Nell’era delle smart city, in una società sempre più informatizzata e con una popolazione che invecchia, come armonizzare i grandi centri di eccellenza con il resto del tessuto urbano, dal trasporto degenti agli aspetti sociali? Se ne parla a “Salute Direzione Nord II edizione”, kermesse dedicata ai grandi nodi della sanità, organizzata da Esclusiva srl e Inrete, con il patrocinio del Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Milano e Associazione Amici delle Stelline, in programma venerdì 15 marzo all’Hotel Principe di Savoia.

Due gli incontri sul tema dell’innovazione: Alle ore 10.30, focus su “Milano e la sua competitività: ricerca e industria” con Fabrizio Sala – vicepresidente Regione Lombardia, Massimo Scaccabarozzi – Amministratore Delegato e Presidente di Janssen Italia e presidente di Farmindustria, Marco Simoni – presidente Fondazione Human Technopole.

Alle ore 11.30, tavola rotonda su "Territori e innovazione: la città che guarda al futuro" con Elena Zambon – presidente di Open Zone, Sergio Liberatore – Managing Director IQVIA, Giuseppe Bonomi - amministratore delegato di Arexpo e Andrea Ruckstuhl - director EMEA Lendlease. A seguire, spazio dedicato alla Giornata del Fiocchetto Lilla con due momenti dedicati.

A partire dalle ore 12.30, presentazione del libro Diabete e Alimentazione con gli autori: lo Chef Stellato del Ristorante La Pergola di Roma Heinz Beck, Antonio Ceriello – direttore Dipartimento Diabetologia dell’IRCCS MultiMedica Sesto San Giovanni e Gabriele Riccardi – Direttore dell'UOC di Diabetologia, AOU Policlinico Federico II, Napoli.