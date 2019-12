Salute, un laboratorio sempre a portata di mano con l'app Lifebrain

La tecnologia è diventata indispensabile nella nostra vita e serve a tutto, anche alla nostra salute. Secondo i dati dell’Osservatorio sull’innovazione digitale nella Sanità della School of Management del Politecnico di Milano (maggio 2019), oltre la metà degli italiani utilizza internet per la ricerca di informazioni sulla salute e il 41% si affida ad almeno un’applicazione di “coaching” per monitorare i propri parametri vitali, l’alimentazione e un corretto stile di vita. Per questo Lifebrain ha deciso di offrire ai propri pazienti un nuovo strumento digitale, comodo e gratuito: Lifebrain App. Grazie a questa applicazione, scaricabile sia su Google Play che su Apple Store, ogni paziente avrà a portata di mano la propria cartella clinica direttamente sullo smartphone e potrà consultare i referti online nell’area dedicata.

Lifebrain App ha una struttura semplice e intuitiva, ed è adatta anche a chi ha meno familiarità con le nuove tecnologie: basterà installarla e seguire una serie di comodi passaggi per apprenderne l’utilizzo e le funzionalità e personalizzarla secondo le proprie esigenze. Grazie a questo nuovo strumento, inoltre, sarà possibile individuare anche il Centro Lifebrain più vicino e ricevere notifiche personalizzate e aggiornamenti in tempo reale su iniziative, offerte ed eventi organizzati dal laboratorio di fiducia.

Non solo: all’interno di Lifebrain App è presente anche una sezione dedicata alla nuova linea di esami genetici messi a disposizione dal Gruppo: dal Life DNATest Sport e Performance, dedicato a chi ama e pratica sport, al test genetico per le Intolleranze e Sensibilità Alimentari.

Con questo nuovo strumento Lifebrain, sempre all’avanguardia nel campo dell’innovazione medico scientifica, mira ad offrire ad i suoi pazienti uno strumento utile, pratico e gratuito.