Salvini: 99% dei sindaci contenti della manovra, gli altri cercano visibilità

Secondo Salvini il 99% dei sindaci sono contenti della manovra, gli altri sono distratti e cercano visibilità

Dopo i malumori manifestati dal sindaco di Milano e non solo, in merito alla manovra, arriva la replica pungente di Salvini: "Il 99% dei sindaci e' contento della manovra ed e' contento del decreto sicurezza, poi c'e' qualche sindaco distratto in cerca di visibilita' che la pensa in maniera diversa ma e' il bello della democrazia".

Ieri Beppe Sala che si era detto terrorizzato dagli effetti della manovra che penalizzerebbe, secondo il suo parere, le grandi città, mettendo a rischio la qualita' dei servizi. Sull'argomento il vicepremier aggiunge: "Io da milanese sono contento di quello che questo Governo sta facendo per Milano, ricordo anche le centinaia milioni di euro della metropolitana fino a Monza".

Sulla manovra Salvini conclude dicendo "quello che mi sento di dire a Sala e' che ci sono piu' soldi per i Comuni" ha spiegato Salvini. I sindaci che criticano "la leggessero bene la manovra."