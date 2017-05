Salvini avverte : "Alle Regionali senza alfaniani". Maroni: "Lo convincerò"

Dopo la vittoria alle primarie della Lega Nord nelle quali è stato confermato il suo ruolo di segretario, Matteo Salvini ha rivolto un pensiero particolare anche a Regione Lombardia, "avvertendo" Roberto Maroni e confermando di non voler ripetere l'alleanza con Lombardia popolare in vista delle regionali del 2018. "Chi sta reggendo il moccolo a Renzi e alla Boschi non puo' essere alleato della Lega, in competizioni nazionali e regionali, neanche in Lombardia", sostiene il segretario federale della Lega Nord. A questo proposito cita l'esempio della giunta leghista veneta, che, diversamente da quella lombarda, non e' sostenuta dal partito di Angelino Alfano. "Sicuramente Maroni condividera' quello che abbiano condiviso con Luca Zaia, che governa bene senza gli amici di Renzi con maggioranza schiacciante. Non si puo' fare una cosa a Roma e un'altra qui, a livello locale ho lasciato liberta' di scelta ma a livello politico nazionale e regionale la scelta passa da me e la Lega non sara' mai alleata con Alfano", ha tagliato corto?.

"Penso che sia felice" dell'esito delle primarie, ha risposto Salvini a chi gli chiedeva se il governatore lombardo - nei giorni scorsi critico nei confronti della svolta lepenista dal lui impressa - gli avesse fatto i complimenti per la vittoria. "Ho ricevuto 450 SMS, nella prima fase non ho trovato" quello di Maroni.

MARONI: "MAGGIORANZA COMPATTA, CONVINCERO' ANCHE SALVINI CHE IL MODELLO FUNZIONA" - Roberto Maroni ha insistito sulla compattezza della maggioranza in Regione Lombardia e, dopo che Matteo Salvini ha atto sapere di non voler rinnovare l'alleanza con Ap in vista delle elezioni del 2018, ha preso tempo, dicendosi certo che arrivera' a convincere il suo neo riconfermato segretario federale. "Io per adesso ho come orizzonte di concludere la legislatura nel 2018 e in particolare il referendum sull'autonomia del 22 ottobre, con l'obiettivo di tenere qui i nostri soldi senza mandarli piu' al Sud", ha affermato il governatore lombardo, rispondendo alle domande dei cronisti. "Questo e' il mio orizzonte e, su questo, la maggioranza che ho e' compatta, anzi siamo anche riusciti ad estenderla", ha continuato, con riferimento al sostegno del Movimento 5 stelle al referendum consultivo. "Per me, questa e' la mia maggioranza di riferimento. Salvini dice una cosa che condivido: cioe' che la questione delle alleanze la decide il partito, la segreteria; e' quello che ho fatto io quando ero segretario", ha proseguito. "Diciamo che faro' in modo di convincerlo che il modello Lombardia e la maggioranza che c'e' in Regione funzione e ottiene risultati. Pero' e' una questione che riguarda l'anno prossimo e non mi interessa per adesso".

"Il 22 ottobre - ha concluso - e' uno spartiacque: se il referendum ha successo, se riusciremo a portare tanta gente a votare, cambia il mondo anche dal punto di vista delle alleanze, non solo in Lombardia ma anche a Roma. Ci sara' l'effetto contrario cioe' la Lombardia e il Veneto decideranno le future alleanze: l'orizzonte e' quello. Per ora del resto non intendo occuparmene perche' viene dopo questo passaggio cruciale. Mi aspetto che sul referendum tutti facciamo la loro parte, la Lega per prima, perche' e' il referendum sull'autonomia del lombardo veneto".

COLUCCI (LOMBARDIA POPOLARE): "SALVINI VUOLE DISTRUGGERE MODELLO D'ECCELLENZA"- Quasi immediato il commento da parte di Lombardia Popolare, affidato al coordinatore regionale Alessandro Colucci: "Le dichiarazioni di Salvini di oggi preannunciano la nascita di un nuovo partito personalista in cui decide il capo su tutto e per tutti. Ci attendiamo da Maroni, almeno per un moto d'orgoglio, la richiesta di autonomia nelle decisioni su alleanze e coalizioni in Lombardia”. “Queste dichiarazioni – spiega Colucci – confermano il cambiamento in atto nella Lega di Salvini, in cui alla deriva populista si aggiunge ora anche la totale eliminazione del dibattito interno e dell'autonomia locale. Un elemento molto ironico se pensiamo ai valori che fondano questo movimento. Salvini non ha imparato nulla da queste primarie, a partire dalla necessità di essere il segretario anche della minoranza interna che ricordo in Lombardia è oltre il 20% e a Milano al 30%”.

“Siamo certi che il Presidente Maroni – conclude il coordinatore di Lombardia Popolare – saprà rispondere a queste pesanti dichiarazioni che minano la stabilità di una squadra vincente. Noi siamo i primi a voler proseguire il percorso iniziato, ben prima di questa legislatura, con Maroni e gli alleati attuali. Se Salvini vuole distruggere un modello d'eccellenza nel tentativo di inseguire un progetto lepenista faccia pure, ma si assuma le proprie responsabilità".

FAVA: "NON MOLLO: VIVA LA LEGA PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA" - Nel frattempo l'assessore lombardo all'agricoltura Gianni Fava, che si è fermato al 17,3% nella sfida con Salvini, affida ad un lungo post su facebook le proprie riflessioni: "Allora amici vorrei essere chiaro - scrive Fava -: ringrazio tutti moltissimo per il sostegno e per la vicinanza. Il risultato finale pare essere al di sotto delle aspettative di molti e capisco che ci possa essere un filo di delusione. Ciononostante io continuo a pensare che questo possa diventare un nuovo inizio. Adesso serve riordinare le idee e far partire un minimo di organizzazione fra la componente indipendentista per vedere di essere pronti quando sara' il momento per rilanciare le tematiche a noi care che non sono morte ieri". "Fuori purtroppo la cosa e' piu' sentita che dentro la Lega in questa fase - lamenta -. Ma la politica cambia in fretta. Dopo il congresso di Parma sara' utile continuare il confronto fra chi ha ancora voglia di parlare di indipendenza. Ha vinto Matteo Salvini e il segretario della Lega e' lui. Di tutta la Lega".

"In consiglio federale andro' a rappresentare le aspirazioni di tutti coloro che hanno voluto riservarmi il proprio consenso e lo faro' con la consueta coerenza e fermezza", ha aggiunto Fava. "Ci aspetta una grande opportunita' per dimostrare che le nostre istanze sono ancora forti: il 22 ottobre si vota per il referendum sull'autonomia di Lombardia e Veneto. Occasione imperdibile per chi ama la liberta' - ha concluso -. Grazie ancora a tutti. Io non mollo: viva la Lega Nord per l'indipendenza della Padania".