Salvini avverte Maroni: "Regionali 2018 senza Lombardia popolare"

Dopo la vittoria alle primarie della Lega Nord nelel quali è stato confermato il suo rolo il segretario, Matteo Salvini ha rivolto un pensiero particolare anche a Regione Lombardia, "avvertendo" Roberto Maroni e confermando di non voler ripetere l'alleanza con Lombardia popolare in vista delle regionali del 2018. "Chi sta reggendo il moccolo a Renzi e alla Boschi non puo' essere alleato della Lega, in competizioni nazionali e regionali, neanche in Lombardia", sostiene il segretario federale della Lega Nord. A questo proposito cita l'esempio della giunta leghista veneta, che, diversamente da quella lombarda, non e' sostenuta dal partito di Angelino Alfano. "Sicuramente Maroni condividera' quello che abbiano condiviso con Luca Zaia, che governa bene senza gli amici di Renzi con maggioranza schiacciante. Non si puo' fare una cosa a Roma e un'altra qui, a livello locale ho lasciato liberta' di scelta ma a livello politico nazionale e regionale la scelta passa da me e la Lega non sara' mai alleata con Alfano", ha tagliato corto?.

"Penso che sia felice" dell'esito delle primarie, ha risposto Salvini a chi gli chiedeva se il governatore lombardo - nei giorni scorsi critico nei confronti della svolta lepenista dal lui impressa - gli avesse fatto i complimenti per la vittoria. "Ho ricevuto 450 SMS, nella prima fase non ho trovato" quello di Maroni.

Quasi immediato il commento da parte di Lombardia Popolare, affidato al coordinatore regionale Alessandro Colucci: "Le dichiarazioni di Salvini di oggi preannunciano la nascita di un nuovo partito personalista in cui decide il capo su tutto e per tutti. Ci attendiamo da Maroni, almeno per un moto d'orgoglio, la richiesta di autonomia nelle decisioni su alleanze e coalizioni in Lombardia”. “Queste dichiarazioni – spiega Colucci – confermano il cambiamento in atto nella Lega di Salvini, in cui alla deriva populista si aggiunge ora anche la totale eliminazione del dibattito interno e dell'autonomia locale. Un elemento molto ironico se pensiamo ai valori che fondano questo movimento. Salvini non ha imparato nulla da queste primarie, a partire dalla necessità di essere il segretario anche della minoranza interna che ricordo in Lombardia è oltre il 20% e a Milano al 30%”.

“Siamo certi che il Presidente Maroni – conclude il coordinatore di Lombardia Popolare – saprà rispondere a queste pesanti dichiarazioni che minano la stabilità di una squadra vincente. Noi siamo i primi a voler proseguire il percorso iniziato, ben prima di questa legislatura, con Maroni e gli alleati attuali. Se Salvini vuole distruggere un modello d'eccellenza nel tentativo di inseguire un progetto lepenista faccia pure, ma si assuma le proprie responsabilità".