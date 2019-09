Salvini come Moro e due proiettili: minacciata consigliera leghista. FOTO

Salvini come Moro e due proiettili: minacciata consigliera leghista

Due proiettili e un volantino anonimo, con una stella a cinque punte e l’immagine di Matteo Salvini imbavagliato con lo sfondo della bandiera delle Brigate Rosse, che richiama la tragicamente celebre fotografia di Aldo Moro durante il suo rapimento da parte delle Brigate Rosse. E' quanto si è vista recapitare in busta Daniela Gulino, consigliere comunale della Lega a Malnate, Varese. Il tutto condito da pesanti insulti alla consigliera e da ancora più inequivocabili minacce: "Il popolo ha parlato, basta nazisti al Governo, Gulino trema! Gulino presto appesa"



Il volantino ricevuto dalla consigliera

Le reazioni

Così il segretario della Lega lombarda Paolo Grimoldi nell'esprimere solidarietà e vicinanza a Gulino: "Nel volantino ci sono esplicite minacce alla Gulino e ovviamente la minaccia è rivolta anche a Salvini implicitamente. Che dire? Ancora kompagni che sbagliano? Forse gli altri kompagni, quelli che stanno per andare al Governo, dovrebbero dire qualcosa a riguardo... Perché il silenzio a volte è complice". Anche il consigliere regionale della Lega, Emanuele Monti, ha espresso massima solidarietà nei confronti di Gulino che è stata "vittima di minacce perché ha avuto il coraggio di mettersi al servizio delle persone. Chi minaccia con proiettili e usa insulti di quel tenore nei confronti di una giovane donna non è degno di essere chiamato uomo", continua. "Confido nella indagini della Forze dell'Ordine e chiedo a tutti i livelli istituzionali di non sottovalutare questo messaggio d'odio"