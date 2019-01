Salvini? Un disegno sui muri con smartphone e la scritta 'odio'

Salvini? Un disegno su muri con smartphone e la scritta 'odio'

Alcuni 'baby Salvini' con smartphone alla mano e la scritta "Hate" (odio) sono apparsi sui muri di Milano. Si tratta della nuova provocazione della street artist e 'artivista', come si definisce, Cristina Donati Meyer.

L'opera, esposta in diversi luoghi di Milano, rappresenta il ministro dell'Interno Matteo Salvini "nei panni, anzi nel pannolino, di un bimbo grassoccio con smartphone in mano (sullo schermo del quale appare la scritta "Hate") e sul braccino tatuati l'uccellino di Twitter e la 'f' di Facebook. Uno dei "Selfini" e' apparso sui muri gialli del "Museo del fumetto" in Viale Campania, un altro in piazza San Babila e poi sul Naviglio Grande in Ticinese, a Brera e altri in luoghi di gran passaggio cittadino.

"Certo Salvini non e' l'unico tra i politici ad abusare dei Social - afferma Donati Meyer - tuttavia, oggi rappresenta l'emblema dell'apparire contro l'essere e del proclamare contro il fare". L'opera intende additare l'abuso dei Social "da parte della politica e del ministro degli Interni in particolare, il quale ad ogni ora twitta e posta su ogni argomento e sui propri pasti, mentre 100 persone stanno annegando nel Mediterraneo, tra Italia e Libia e mentre 5 milioni di italiani fanno la fame".

Nei mesi scorsi, Cristina Donati Meyer, aveva realizzato diverse performance a tinte forti, tra le quali: il giorno dopo le elezioni di medio termine negli Usa, l'opera pittorica affissa su un muro lungo i Navigli a Milano, rappresentava Trump che bacia una Frida Kahlo, la grande artista-icona messicana (visibilmente schifata); "Una pisciata vi seppellira'" che reinterpreta il motto anarchico "Una risata vi seppellira'", per accogliere il 'decreto Salvini'. L'opera rappresentava il ministro degli Interni, Matteo Salvini, nelle vesti di un gerarca littorio, al quale due bambini orinano irrispettosi sugli stivaloni marziali.