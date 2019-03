Salvini: "Fondi Scala? Non possono arrivare da tutti". Pereira: "Tutti sapevano"

"Prima di prendere fondi da un Paese che qualche problema in passato l'ha creato bisogna stare molto attenti, i fondi per la Scala possono arrivare da tanti ma non da tutti. Questo vale per la Cina come per l'Arabia Saudita, il rispetto dei diritti umani è parte rilevante". Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5 parlando della questione dei fondi sauditi alla Scala di Milano.

Ma il sovrintendente della Scala Alexander Pereira risponde alle accuse di Salvini e di Fontana di non essere a conoscenza dei fondi sauditi “Nessuno si è mai opposto a ricevere quei soldi, i membri del consiglio sono sempre stati informati”.