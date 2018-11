Salvini, Fontana e Fedriga a Idn 2018: "Mani in tasca agli italiani? Mai"

Salvini, Fontana e Fedriga a Idn 2018: "Europa: appunti per una sfida epocale"

"IDN18. Persone che hanno qualcosa da dire": la due giorni di dibattiti con i protagonisti della politica nazionale e lombarda giunta alla sua seconda edizione si è aperta oggi alla Fondazione Stelline di Milano con il primo incontro che ha visto protagonisti Matteo Salvini, Attilio Fontana e Maurizio Fedriga: il ministro dell'Interno, il presidente della Regione Lombardia, il suo omologo friulano. Il tema: “L’Europa, appunti per una sfida epocale”, modera Mario Giordano.

Salvini: "In gioco il futuro dei nostri figli"

Salvini: "Europa? Sì, c'è in ballo il futuro dei nostri figli, non lo "zero virgola qualcosa" o qualche interesse aziendale. L'Europa è in difetto con Milano e con l'Italia e non rispetta i suoi trattati istitutivi. Dovrebbe garantire la piena occupazione ed il progresso economico e sociale, ma quale impegni prende? Non è possibile che Bruxelles impedisca che ci mettiamo i soldi e però non ce li mette lei. Io la tolgo la Fornero. Tito Boeri? Si candidi alle primarie del Pd con Minniti e Martina, visto che dovrebbe fare l'interesse pubblico ma fa contestazioni politiche, dicendo che la Fornero non si tocca".

"I Cinque stelle? Andremo sino in fondo: ho preso l'impegno"

"Gli equilibri in Europa cambieranno - ha aggiunto il vicepremier - sono testone e do il sangue per giungere agli impegni presi. Si è visto anche sul tema dell'immigrazione: tutti dicevano che molte cose non si potevano cambiare, che l'immigrazione è un fenomeno epocale e che gli immigrati continueranno ad arrivare. Ed invece siamo passati da 100mila sbarchi a 20mila. Allora volere è potere. Anche in economia. Ci mandano i commissari europei? Li vado a prendere a Fiumicino con cappuccio e brioches". Sul Pd: "Non voglio dare loro fiato: che restino all'opposizione per 30 anni". Sulla tenuta dell'alleanza con i Cinque Stelle: "I rifiuti non evaporano, in qualche modo il problema va risolto. Ma con trasparenza e voglia di fare, andremo sino in fondo assieme. Ci vogliono fare litigare. E certe uscite di qualcuno non aiutano... ma su quell'impegno vado sino in fondo".

"Patrimoniale? Non metteremo le mani in tasca agli italiani"

"I nostri artigiani ed imprenditori sono i migliori al mondo - è tornato a parlare dei rapporti con l'Europa il leader della Lega - , faccio il ministro dell'Interno con il massimo impegno e la massima passione possibile. Delle Europee mi occupo da maggio ma non lascio il futuro dei miei figli a qualche burocrate europeo che poi va a fare il consulente per qualche multinazionale. Potranno cercare di agire sulla leva della finanza, perchè incide sul credito e sulla vita delle persone. Il problema sono coloro che faranno di tutto per mettere l'Italia nelle condizioni di svendere le nostre splendide imprese, che tuttavia resteranno in Italia. Abbiamo 5 miliardi di euro di fondi e risparmi degli italiani, vogliono arrivare lì ma mai e poi mai noi metteremo mano a quei risparmi con una Patrimoniale o altro. Ma dobbiamo essere compatti perchè siamo Davide contro Golia. Questa volta, sono convinto, il gigante siamo noi, si rassegnino: la loro speculazione non andrà da nessuna parte" Savona è spaventato? "E' più gagliardo che mai". Opere pubbliche? "La Tav si fa, la Pedemontana si fa, il Terzo valico si fa. Il Paese ha disperato bisogno di più infrastrutture, non di meno". Reddito di cittadinanza: "Ci sono accorgimenti in modo che non sia una tantum senza limiti e misure, ma ci sono paletti di reddito, di lavoro, elimina tutti gli altri bonus. Sono orgoglioso di quanto fatto in questi 172 giorni. Anche del reddito di cittadinanza".

Fontana: "Autonomia, entro il 20 dicembre in consiglio dei ministri"

Attilio Fontana ha annunciato: "Salvini mi ha garantito che l'autonomia di Regione Lombardia sarà portata entro il 20 dicembre nel consiglio dei ministri". "Credo - ha aggiunto il governatore lombardo - che l'autonomia sia la riforma che potrà portare il cambiamento. Alcune governatori stanno ostacolando l'autonomia ma forse perché non si rendono conto del potenziale di questo strumento. O al contrario perché non con questa modifica se non saranno in grado di dare risultati e di amministrare bene saranno direttamente responsabili". Quali i temi centrali su cui intervenire e le sfide decisive da affrontare? "Le sfide di oggi vanno tutte nella stessa direzione: semplificazione e sburocratizzazione. Parliamo di rilancio dell’economia, rilancio della ricerca e supporto ai giovani. E poi la formazione. Bisogna far capire ai nostri cittadini che oggi è necessario un diverso tipo di istruzione, non più quella fatta e finita, ma più scientifica e continua" Sul tema formazione chi sta operando bene? "La Lombardia, a livello nazionale un po’ meno. È necessario investire di più sugli istituti i tecnici, sui centri di formazione, dare spessore all’alternanza scuola lavoro che è stata un po’ accantonata. È stata una scelta del ministro Busetti che non condivido. L’alternanza scuola lavoro va reintrodotta ma va fatta bene".

"Bonafede? D'accordo solo sulla squadra di calcio..."

Una cosa fondamentale da fare subito per semplificazione? "Bisogna fare leggi intellegibili a chiunque - ha risposto Fontana -. Norme semplici e chiare che responsabilizzano chi le applica. In realtà più la norma è complicata più è facile che avvenga corruzione. Le faccio un esempio diretto. Nel mio comune avevano due persone che si occupavano di mettere in linea documenti di circostanza - che non ha letto nessuno. L’unica volta però che ci siamo accorti che un appalto stava per andare ad una ditta in odore di mafia è stato per la segnalazione di un amico che aveva letto una notizia sui giornali". Una battuta sulla riforma del ministro Bonafede, che a Fontana non è piaciuta: "Ma del ministro sono tante le cose che non mi piacciono. Credo siamo d’accordo sulla squadra di calcio da tifare..."

Critico contro l'Europa anche Fedriga: "Se un'istituzione che dovrebbe rappresentare i cittadini non lo fa... non c'è futuro".

ITALIA, DIREZIONE NORD 2018: IL PROGRAMMA DELLA DUE GIORNI

L'evento, organizzato dall’Associazione Amici delle Stelline, Esclusiva Srl, Inrete e Osservatorio metropolitano di Milano, vedrà la partecipazione, tra gli altri, anche del sindaco di Milano Giuseppe Sala, dei ministri Danilo Toninelli ed Erika Stefani, dell'ex premier Enrico Letta, dei sottosegretari Stefano Buffagni e Dario Galli. Nel corso della kermesse sarà presentata una ricerca sul rapporto tra gli italiani e l’Europa e un sondaggio sulla forza dei partiti oggi in Italia.

Ecco il programma

LUNEDI 19 NOVEMBRE

Apertura lunedì 19, alle ore 11.30, con la tavola rotonda “L’Europa, appunti per una sfida epocale”, alla quale interverranno il vice premier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, moderati da Mario Giordano.

Alle ore 15.00, un focus sul tema dell’acqua con Federica Daga, parlamentare del Movimento 5 Stelle, Stefano Besseghini, presidente di ARERA, Massimo Sertori, assessore agli Enti Locali di Regione Lombardia, Davide Corritore, presidente di MM Spa, Enrico Boerci, presidente di Brianza Acque, Michaela Castelli, presidente di ACEA.

Alle ore 16.30, “Diritto e autonomia. Sviluppo, welfare, casa, benessere” con Erika Stefani, ministro dell'Autonomia, Edoardo Rixi, vice ministro delle Infrastrutture, Stefano Bolognini, assessore al Welfare di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, assessore all'Autonomia di Regione Lombardia, Angelo Sala, presidente di Aler, Carmela Rozza, consigliere Regione Lombardia del PD, Onorio Rosati, Camera del Lavoro di Milano.

Alle ore 16.00, tavola rotonda con Enrico Letta sul tema “L’accordo di libero scambio Ue-Singapore. Quali opportunità per le imprese italiane”. Tra gli altri ci saranno Alessia Mosca, parlamentare europea, Federico Donato, EuroCham Singapore, Carlo Ferro, STMicroelectronics, Silvia Formentini, Commissione europea, Raffaele Langella, Ambasciata d’Italia a Singapore.

Ore 18.00, dibattito su “L’Italia che si muove e rinasce. O che muore” con Danilo Toninelli (invitato), ministro delle Infrastrutture, Alessandro Spada, vice presidente di Assolombarda, Massimo Garavaglia, sottosegretario al Ministero dell'Economia, Gianfranco Battisti (invitato), Ad di Ferrovie dello Stato italiane, Angelo Costa, Ad di Arriva Italia, Beppe Bonomi, Ad di Arexpo, Pietro Modiano, presidente di Sea, Claudia Terzi, assessore ai Trasporti di Regione Lombardia e Matteo Mauri Responsabile nazionale della Segreteria del PD.

MARTEDI 20 NOVEMBRE

Martedì 20 novembre, la kermesse riparte alle ore 10.00, con due sessioni dedicate all’innovazione. Parteciperanno Dario Galli, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, Giulio Gallera, assessore alla Sanità di Regione Lombardia, Francesco Ferri, presidente Lombardia Informatica, Massimo Bertelli, CEO di Alnylam Italia, Cristina Tajani, assessore alle Attività produttive del Comune di Milano e Antonio Perdichizzi, presidente di Junior Achievement Italia e CEO di Tree.

Alle ore 15.00, largo al dibattito sul futuro dell’economia italiana con la tavola rotonda “Una politica industriale ed energetica per l’Italia” con Stefano Buffagni, sottosegretario all'Autonomia, Marco Alverà, Ad di Snam, Valerio Camerano, Ad di A2A, Arrigo Giana, presidente di AGENS (Confindustria trasporti) e Luigi Ferraris, Ad di Terna.

Ore 16.30, si parlerà di integrazione un dibattito sul tema “Dentro e fuori i diritti e i doveri” al quale interverranno, Sara Casanova, sindaco di Lodi, Pietro Foroni, assessore al Territorio di Regione Lombardia, Don Virginio Colmegna, Casa della Carità, Pierfrancesco Majorino, assessore al Welfare del Comune di Milano, Sandrine Temgoua, Insieme senza muri, moderati da Paola Bacchiddu.

Alle ore 17.00, sarà presentata una ricerca realizzata per “IDN18” dall’istituto di ricerca Mercurio Misura sul rapporto tra gli italiani e l’Europa. Che cosa pensano gli italiani dell’Unione europea? Ci credono ancora? Come la vorrebbero? Chi voteranno alle prossime elezioni? La presentazione sarà accompagnata da uno speech di Piero Bassetti.

Per l’evento di chiusura alle ore 18.00, è previsto l’intervento del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una tavola rotonda sul tema “L’Europa a partire da Milano. La sfida del futuro oggi”, con Dario Violi, consigliere regionale del M5S.