Salvini in Regione: "Autonomia deve essere fatta in fretta ma bene"

L'autonomia deve essere fatta "bene, non solo in fretta". Questa l'opinione del segretario della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che oggi ha incontrato a Palazzo Pirelli il presidente leghista della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e diversi assessori e consiglieri regionali del Carroccio. "Stiamo continuando a lavorare giorno e notte perche' sara' il cambiamento piu' importante ed epocale non per la Lombardia ma per tutta Italia", ha detto Salvini ai giornalisti al termine dell'incontro. Quanto ai tempi di approvazione dell'autonomia, il ministro ha concluso: "Ci sono i ministeri che stanno lavorando, c'e' il Parlamento che vuole essere coinvolto, ci sono altre Regioni che hanno chiesto la stessa liberta' e la stessa autonomia. Quindi, fortunatamente, i passeggeri sul treno stanno aumentando. Pero' vedremo di fare il piu' in fretta possibile. Ma l'importante e' fare bene, non solo in fretta".