Salvini: "Io, milanese imbruttito, voglio un sindaco della Lega"

Tra le aree da conquistare per il Carroccio "c'e' anche Milano a cui voglio dare un sindaco della Lega". A dirlo e' Matteo Salvini dal palco della Scuola di formazione politica della Lega, proprio nel capoluogo lombardo. "Da milanese imbruttito sono contento che abbiamo scalato le vette della sostenibilita', ma voglio che Milano sia bella non solo per chi vive in centro ma anche per chi vive in periferia come alla Bovisa, nel Gallaratese, e a Quarto Oggiaro", ha aggiunto.

Salvini ha inoltre illustrato alcune tappe del suo tour elettorale per le amministrative di primavera: Sardegna, Abruzzo, Emilia Romagna, Calabria. "Faro' di tutto per restituire orgoglio e dignita' a terre che il Pd ha martoriato", ha spiegato. Secondo il leader della Lega e ministro dell'Interno, infatti tra tutte queste regioni "c'e' un denominatore comune: sono state governate male in tutti questi anni dalla sinistra".