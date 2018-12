Salvini: "Navigli aperti, la Regione non ha detto no"

Salvini: "Nessuno stop ai Navigli aperti"

Lo stop del Consiglio regionale, con la forte opposizione della Lega, non tarpa le ali al sogno dei Navigli aperti covato da Matteo Salvini. Mentre il Pirellone ha bocciato lo stanziamento di 50 milioni di euro per il progetto della Giunta Sala con la Lega che, per bocca dei consiglieri Alessandro Corbetta e Gianmarco Senna ha spiegato di essere “per la riapertura e navigabilità dell’intero sistema dei navigli lombardi e non per la realizzazione di 5 vasche nel centro di Milano che, se realizzate, metterebbero una pietra sopra al progetto di riapertura totale per almeno 50 anni”, il vicepresidente del Consiglio torna a ribadire i suoi desideri.

"Non mi sembra che la Regione non voglia dare fondi – ha detto Salvini - la Regione vuole modulare negli anni la distribuzione dei fondi e giustamente, dal mio punto di vista, partecipare alla stesura del progetto. Non ho mai trovato un socio di un'azienda che ti dà dei soldi senza mettere becco sulla gestione dell'azienda". Nessuno scontro dunque. "Io sono assolutamente da sempre favorevole - ha ribadito Salvini - Milano era e deve tornare ad essere città d'acqua oltre che di impresa e di business. Se sarà una città ancora più bella di come è oggi, io da milanese ne sarò solo contento e farò tutto il possibile perché quante più parti dei navigli tornino ad essere viste dai nostri bimbi".