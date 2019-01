Salvini regala Campione a Maroni. Sarà il commissario anti dissesto

Se ne vociferava da una decina di giorni, tanto che l’indiscrezione era apparsa anche sul sito del Corriere di Como.

Secondo quanto può riferire Affari italiani, ora pare imminente la conferma che Roberto Maroni, ex ministro dell'Interno nonché ex governatore della Regione Lombardia, starebbe per diventare il commissario straordinario per il Casinò di Campione.

La nomina del commissario straordinario a Campione è prevista dal decreto fiscale. Le sue competenze sono state definite dalla legge di Bilancio 2019. L’incarico viene attribuito con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministero dell'Interno di concerto con Mif, Mise e ministero del Lavoro. Sarebbe quindi il vicepremier leghista Matto Salvini a dover nominare il commissario.

Anche per questo motivo, fra i papabili si fa sempre più certa la possibilità che la nomina ricada proprio su Roberto Maroni. La notizia non sorprenderebbe del resto, visto che sono molte le voci che vogliono l’ex governatore della Lombardia alla ricerca di nuovi ruoli strategici.

Se così fosse, sarà suo compito trovare delle soluzioni affinché il Casinò di Campione riapra. La casa di gioco è stata infatti chiusa lo scorso 27 luglio con una sentenza che ne ha disposto il fallimento per insolvenza, provocando non pochi problemi alla comunità che sull’attività del Casino basava la sua economia.