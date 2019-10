Salvini: "Sindaco a Roma? No, ma a Milano mi piacerebbe prima o poi"

"Ci sara' un romano o una romana che puo' fare il sindaco! Io son di Milano cosa c'entro a Roma?". Cosi' Matteo Salvini ad Agora' Tre ha risposto a proposito del futuro candidato di centrodestra alla guida del comune di Roma. "Ci sono tante persone che si stanno mettendo a disposizione e sono contento, non faccio nomi perche' lavoriamo al progetto". Diverso il discorso per la guida della citta' di Milano: "Mi piacerebbe prima o poi, ma prima voglio tornare al governo per finire quello che ho cominciato" ha spiegato il leader della Lega.