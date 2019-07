Samsung Italia: 450 volontari per riqualificare il Forlanini di Milano

I 450 dipendenti della sede centrale di Samsung Electronics Italia hanno partecipato alla seconda edizione del progetto “SAVE for Milan”, attività di volontariato aziendale organizzata in collaborazione con Retake Milano, per prendersi cura del bene comune. Quest’anno teatro dell’iniziativa è stato lo storico Parco Forlanini.

Situato alle porte del capoluogo lombardo nei pressi dell’aeroporto di Linate, il Parco Forlanini ha ospitato questa mattina i volontari Samsung che hanno così contribuito a cancellare le numerose tag presenti sul muro dell’ingresso del centro sportivo e preso parte all’innovativa pratica del Plogging, che unisce la benefica attività fisica all’aria aperta con la pulizia degli spazi circostanti, sviluppata con il contributo dei volontari di Retake.

Impiegati, quadri, dirigenti e top management della filiale milanese di Samsung, invece di recarsi in ufficio e lavorare dalle proprie scrivanie, divisi in squadre e sotto la guida di operatori esperti nel Plogging, hanno ripulito il parco dai rifiuti presenti.

“Da più di 25 anni, Samsung in Italia si contraddistingue nello sviluppo di iniziative altamente innovative in diversi ambiti – dall’arte alla scuola, dalla sicurezza alla formazione professionale – volte a valorizzare il digitale a supporto di specifiche esigenze locali”, ha commentato Mario Levratto, Head of Marketing & External Relations di Samsung Electronics Italia. “Con questa seconda edizione di SAVE for Milan, ancora più grande e impegnativa, siamo orgogliosi di dare nuovamente il nostro contributo per il recupero di una importante area verde della città di Milano come il Parco Forlanini, e con questo progetto ribadiamo il nostro impegno volto a promuovere nel nostro paese la cultura della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente”.

“Lo scorso anno eravamo al Parco Baden Powell in zona Porta Genova”, ha continuato Levratto ai microfoni di Affaritaliani.it, “dove abbiamo riverniciato le panchine per restituirle ai cittadini, mentre oggi ci troviamo al Parco Forlanini dove faremo un’attività di plogging, che coniuga la pulizia degli spazi con l’idea di un sano esercizio fisico”.

VIDEO - Levratto, Samsung: "Save for Milan è volontariato d'impresa e team building"

Non è la prima volta, dunque, che Samsung Italia mette in campo le proprie energie nella collaborazione con il pubblico, come specifica Levratto: “Abbiamo fatto un percorso di accreditamento presso le istituzioni come partner responsabile. Con la città di Milano abbiamo un lunghissimo rapporto di collaborazione che inizia con Expo 2015 e che ci auguriamo di portare avanti anche in futuro”.

Occasione, questa, per fare squadra all’interno dell’azienda: “L’iniziativa di volontariato è molto attesa dai dipendenti”, ha concluso Levratto, “che la vivono anche un’attività di team building. Abbiamo volutamente mescolato i dipendenti di tutte le divisioni formando gruppi eterogenei affinché si conoscessero”. Quanto alla partecipazione Levratto conferma che si aggira a oltre il 70% della forza lavoro di Samsung, “numeri che testimoniano la grande curiosità e voglia di lavorare insieme”.

Samsung e Comune di Milano: quando la riqualificazione urbana passa dalla collaborazione pubblico-privato

A inaugurare la giornata sono intervenuti Lorenzo Lipparini, Assessore a Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data del Comune di Milano, e Chiara Bisconti, attuale Presidente di Milanosport (società del Comune di Milano) ed ex assessore allo Sport del Comune di Milano, che simbolicamente hanno avviato le attività insieme al management di Samsung Electronics Italia.

“È la seconda iniziativa che portiamo avanti con Samsung per la pulizia di un’area urbana”, ha commentato l’Assessore Lipparini ad Affaritaliani.it. “Sono tantissime le iniziative come questa per mano di privati che decidono di organizzarsi per la cura del bene comune e che sfruttano le nuove regolamentazioni per l’amministrazione condivisa. Non solo aziende, ma anche associazioni, gruppi privati, social street che ci propongono attività e che stanno intervenendo per migliorare la qualità della vita nei quartieri. Sono belle storie, belle occasioni per stare insieme e divertirsi ma che hanno anche un impatto positivo sulla qualità dei territori”.

VIDEO - Lipparini, Comune Milano: "Secondo anno con Samsung per riqualificare la città"

Anche da Bisconti di Milano Sport è arrivato il plauso per l’iniziativa: “Ringraziamo Samsung perché quando un privato porta qui tutte le sue persone e usa un luogo pubblico per restituire qualcosa alla propria collettività è sempre un fatto bellissimo. Come Milano Sport, mettiamo a disposizione delle aziende per questo tipo di attività i nostri luoghi comunali che sono 23, uno più bello dell’altro. Si tratta di azioni di volontariato civico, di ripristino della bellezza della cosa pubblica per le quali siamo davvero grati”.

VIDEO - Bisconti, MilanoSport: "Luoghi pubblici teatro di riqualificazione per imprese"

“SAVE for Milan”: il programma di volontariato d’impresa di Samsung Electronics Italia

SAVE for Milan rientra in SAVE – Samsung Volunteer Employees, il programma aziendale che coinvolge l’intera popolazione dell’azienda e che ha l'obiettivo di consentire ai dipendenti di svolgere un ruolo attivo in progetti concreti per il bene comune.

Come azienda leader produttrice di dispositivi elettronici, il fine di Samsung è quello di migliorare l’esperienza delle persone e dare vita a un orizzonte di nuove possibilità, attraverso soluzioni d’avanguardia capaci di ispirare il mondo. Tuttavia, Samsung misura i suoi successi non solo in base ai risultati di business, ma anche rispetto al proprio contributo verso la comunità e alla capacità di facilitare e arricchire la vita delle persone, promuovendo la crescita socio-economica tramite vari progetti di responsabilità sociale. Tra questi rientrano anche le attività di volontariato, che sono comprese nei programmi di sostenibilità dell’azienda.

Samsung e Retake Milano: la seconda volta insieme per la città

“Retake Milano è un’associazione Onlus di volontariato che si propone di riportare la bellezza nella città di Milano mediante interventi di ripulitura dei muri, lotta al degrado e partecipazione sociale”, ha fatto sapere Andrea Amato, Presidente di Retake Milano. “Fra le tante attività anche il plogging che arriva dalla Svezia e significa letteralmente ‘raccogliere corricchiando’ ossia coniugare l’attività fisica con la raccolta dei rifiuti. Sono tantissime le persone coinvolte oggi, divise in 6 squadre, grazie a una collaborazione con Samsung avviata lo scorso anno”.

VIDEO - Amato, RetakeMilano: "Plogging al Forlanini con Samsung Italia"

Negli anni Retake ha riqualificato diverse zone della città̀ dal valore culturale, storico e sociale mediante il lavoro svolto da cittadini volontari e da persone provenienti dalla marginalità sociale e dalla disoccupazione. Per raggiungere i vari obiettivi vengono riqualificati quartieri ripristinando i muri imbrattati o riappropriandosi di strutture di rilevanza e utilità cittadina. Mediante queste attività sul territorio si propone di suscitare nei milanesi di tutte le età e di tutte le provenienze socio-culturali la consapevolezza e l'interesse nei confronti del bene comune, portando ognuno a sentirsi protagonista nel prendersi cura della città, attraverso conferenze, social media e collaborazioni con le organizzazioni orientate allo stesso modo, soprattutto gli enti educativi.