San Carlo, bambina aggredita: la Procura ha aperto un fascicolo

San Carlo di Milano, la Procura apre un fascicolo per fare luce su quanto avvenuto alla bambina di sette anni finita al pronto soccorso

Bambina del San Carlo aggredita e ricoverata: la procura apre presso il tribunale per i minorenni di Milano un fascicolo sul controverso episodio avvenuto all'interno del noto istituto scolastico milanese il 16 gennaio. I pubblici ministeri hanno avviato una pratica civile - e non penale - dopo aver chiesto una relazione scritta alla direzione della scuola.

Il delicato episodio vede al centro una bambina di sette anni inseguita da alcuni coetanei durante una pausa dalle lezioni. Scopo dell'indagine è capire se "la bambina si sia fatta male a seguito di un episodio isolato o se vi siano stati in precedenza reiterati comportamenti bullistici. In quel caso, è logico immaginare un percorso che coinvolga gli assistenti sociali, i bambini e le loro famiglie", come spiega secondo le parole riportate dal Corriere il capo della procura Ciro Cascione.

I genitori della piccola hanno lamentato, anche attraverso una lettera alla preside Elena Bignardi, una "vera e propria aggressione di gruppo", che ha causato alla bimba "non solo un'infrazione a una costola ma anche danni psicologici molto allarmanti", mentre la dirigenza, che ha sospeso due dei bambini coinvolti, parla di un caso "circoscritto ed episodico" nell'ambito di un gioco troppo frenetico con quattro compagni.