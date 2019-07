San Cristoforo, l’idea degli studenti: orti urbani fatti dai cittadini

“Facciamo realizzare gli orti urbani allo scalo ferroviario San Cristoforo ai cittadini e alle associazioni del quartiere Giambellino Lorenteggio. Sarebbe un intervento di cittadinanza attiva e inclusione sociale straordinario per gli abitanti del quartiere, ma soprattutto una grande occasione di riscatto e di sentirsi protagonisti della rinascita del quartiere.” Questa la proposta di Erika, Alessia, Eugenio e Edoardo, un gruppo di studenti del Master in Competenze Filosofiche per le Decisioni Economiche dell’Università Cattolica che sta realizzando un progetto di rigenerazione urbana e sociale del quartiere Giambellino Lorenteggio all’interno del corso di design thinking.



I ragazzi del master hanno colto al volo l’idea del Sindaco Sala lanciata sabato scorso all’evento di Coldiretti a Milano di realizzare “orti e campi agricoli sugli ex scali ferroviari”.



“Nel quartiere sono presenti molte associazioni e cooperative sociali che lavorano con la Regione, col Comune e con le altre istituzioni, impegnate nel coinvolgere i residenti del quartiere in percorsi non facili di inclusione sociale e di reinserimento lavorativo. L’idea di affidare loro la gestione e l’organizzazione degli orti urbani dello scalo di San Cristoforo e di altri interventi di cura, gestione condivisa e di rigenerazione dei beni comuni urbani nel quartiere darebbe un impulso straordinario alle loro attività, e sarebbe un’occasione concreta di creare occasioni di lavoro e di riscatto.”