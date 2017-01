San Raffaele, il faccendiere Daccò esce dal carcere

Pierangelo Daccò, il "faccendiere" vicinissimo a Roberto Formigoni e condannato per concorso in bancarotta dell'ospedale San Raffaele, ha lasciato il carcere di Opera, dove ha scontato cinque anni e tre mesi dei nove previsti per la sua condanna. Merito di buona condotta e sconti di pena: i prossimi due anni li trascorrerà comunque ai domiciliari. Ma per Daccò incombe ancora il giudizio per il filone di indagine relativa alla Fondazione Maugeri, per il quale in primo grado è stato condannato a nove anni e due mesi di carcere (Formigoni a sei). Se rientrerà om carcere, insomma, dipenderà dall'esito dell'Appello.