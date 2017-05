San Sepolcro, festa ad un anno dalla riapertura della cripta

La cripta di San Sepolcro

La Cripta di San Sepolcro festeggia un anno dalla riapertura e 40mila visitatori con un evento davvero speciale. Domenica 21 Maggio la piazza sarà completamente pedonalizzata grazie alla collaborazione della Polizia di Stato e del Municipio 1 .

Dalle 12 alle 20 sarà possibile visitare la Cripta di San Sepolcro e il Foro Romano che nel primo anno di apertura e grazie ad oltre 40mila visitatori ha già raccolto il 10% dei fondi necessari al suo completo restauro.

Dalle 16 alle 18 in occasione di Cortili Aperti, sarà visitabile al pubblico per la prima volta il Cortile di Palazzo Castani, sede della Polizia di Stato, con guide gestite da MilanoCard (posti limitati, registrazione richiesta su www.criptasansepolcromilano.it/sansepolcro). Palazzo Castani oltre ad un grandissimo valore architettonico ha un rilievo storico importante poichè sede dei primi fasci di combattimento e luogo dove fu fondato il partito fascista da cui l'appellativo di "sansepolcristi" che fu dato ai primi aderenti ai fasci.

Sempre dalle 16 alle 18 prenotandosi su www.criptasansepolcromilano.it/biblioteca sarà possibile accedere alle antiche sale della Biblioteca Ambrosiana e visitare ai suoi tesori tra cui il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci e per l'occasione in esposizione un antico trattato di anatomia rilegato in pelle umana.

Grande spazio anche alla musica, dalle 18 alle 20 in Piazza si terranno due straordinari concerti di PianoCity con Silvan Zingg in concerto alle 18 e Riopy alle 19.

L'iniziativa è frutto della collaborazione tra MilanoCard, gestore della Cripta di San Sepolcro e del Foro Romano, l'assessorato alla Cultura del Municipio1 , PianoCity Milano e Adsi l'associazione dimore storiche italiane.

"San Sepolcro rinasce e rivive attraverso la cultura. Grazie alla collaborazione con MilanoCard e con le altre realtà che insistono sulla Piazza, in particolare il Comando Centro - San Sepolcro della Polizia di Stato, stiamo restituendo alla città un luogo poco frequentato, fino a qualche anno fa, dai milanesi e dai turisti. Il 21 Maggio sarà solo l'inizio di questo percorso, che sicuramente proseguirà con numerose iniziative, prima fra tutte l'apertura straordinaria del cortile interno di Palazzo Castani, sede del Comando Centro - San Sepolcro della Polizia di Stato" Così Luca Foschi, Assessore alla Cultura del Municipio 1, descrive l'importante operazione che partirà il 21 Maggio in occasione di PianoCity e dopo il primo anno dalla riapertura della Cripta.

"La prima volta che sono entrato nella Cripta di San Sepolcro era vuota di persone ma piena di storia e fascino. Ho capito subito che sarebbe potuta diventare il fulcro di un circuito senza pari in Milano. Oggi con 40.000 visitatori che sono già entrati in questo luogo e l'ampliamento dell'offerta con il nuovo percorso della Biblioteca del Cardinale e il Cortile di Palazzo Castani, quelal visione è realtà" Cosi Edoardo Filippo Scarpellini, Amministratore Delegato del Gruppo MilanoCard.

Info e prenotazioni www.sansepolcromilano.it