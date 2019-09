San Siro, i progetti per il nuovo stadio presentati il 26 in diretta streaming

Il 26 settembre Milan e Inter presenteranno i progetti selezionati per il nuovo stadio, oltre al piano di riqualificazione urbana che interesserà l'area di San Siro. Per coinvolgere cittadini e tifosi, la presentazione potrà essere seguire in diretta sulle piattaforme social e tv dei Club, e in live streaming sul sito www.nuovostadiomilano.com, dove verranno inseriti tutti i contenuti relativi al progetto. Continua il confronto dei due club con le istituzioni locali e con tutti i soggetti interessati, proseguendo nel processo iniziato lo scorso mese di luglio con la presentazione all'amministrazione comunale del "Progetto di Fattibilita' Tecnico Economica" del nuovo stadio e del correlato distretto multifunzionale. Proprio ieri il Sindaco di Milano, Beppe Sala, aveva dichiarato in merito: "Mi fa piacere che si andra' anche verso una buona trasparenza rispetto alla cittadinanza. Il calcio e San Siro sono temi talmente delicati che la cittadinanza va coinvolta. Devono decidere le squadre pero'".