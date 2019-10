San Siro, il questionario: "plebiscito" per il nuovo impianto

Un milione di risposte di cittadini e tifosi al questionario lanciato da Inter e Milan sul progetto per il nuovo stadio e per la riqualificazione dell'area di San Siro. Il sondaggio è stato indetto una settimana fa ed alle domande hanno risposto circa 40mila utenti unici con oltre 68mila suggerimenti raccolti, che "testimoniano la straordinaria partecipazione di cittadini e tifosi a un progetto nato con l'obiettivo di donare alla Citta' un impianto moderno, spettacolare e inclusivo", spiegano i club in una nota. Tra i quesiti principali, oltre l'80% dei tifosi si e' detto non disponibili a viaggiare per 100 km in altri stadi durante l'eventuale ristrutturazione del Meazza, mentre per il 90% la costruzione di un nuovo stadio rigenerera' l'intero distretto di San Siro e portera' benefici economici alla Citta' e al quartiere. "Il questionario si inserisce nel percorso di confronto, avviato da AC Milan e FC Internazionale Milano, con la Citta' e con i tifosi", conclude la nota delle due società milanesi.

Il presidente del Municipio 7 Marco Bestetti (Forza Italia) resta tiepido: "Tra chi non vuole andare a 100 km per veder giocare il Milan o l’Inter ci sono anche i tantissimi tifosi che auspica-no, come me, la ristrutturazione i San Siro, che risulta perfettamente compatibile con la prosecuzione del campionato al Meazza,come previsto anche per il CampNou a Barcellona. Apprezzo molto la volontà di ascoltare i tifosi. È quello che chiedo da mesi. Ma il sondaggio più realistico si chiama referendum. Il sindaco Sala esca dal tatticismo e lo convochi subito per ascoltare i milanesi, che sono i proprietari del Meazza".

Sul futuro dello stadio milanese è intervenuto anche Silvio Berlusconi, che ha giudicato "bei progetti" le due proposte in lizza sebbene vorrebbe fosse possibile evitare l'abbattimento: "Spero in una soluzioneche non preveda l’abbattimento. Altrimenti propongo di darlo al Monza".