San Siro: Inter-Barcellona, 62 ultrà spagnoli fermati con mazze e bastoni

Calcio: 62 ultra' del Barcellona accompagnati in questura



Sessantadue tifosi del Barcellona sono stati accompagnati in questura questo pomeriggio intorno alle 17, prima del match contro l'Inter a San Siro. Nei pressi del bar Tenconi di via Tesio, la polizia, attiva già da questa mattina alle 8 per l'ordine pubblico ha individuato un gruppo di persone in possesso di mazze e bastoni. Si e' accertato che si trattava di tifosi spagnoli, privi di biglietto, la cui appartenenza ai gruppi ultras e' stata confermata dal personale spagnolo inviato a Milano, nell'ambito della cooperazione internazionale, per coadiuvare i servizi connessi alla manifestazione calcistica.



L'intervento delle forze dell'ordine e del personale della Digos ha portato all'individuazione di 62 tifosi considerati pericolosi e isolati prima che potessero entrare in contatto con i tifosi locali. Dopo essere stati sottoposti a un accurato controllo sono stati accompagnati in questura per il foto segnalamento e per valutare l'adozione di opportuni provvedimenti nei loro confronti.