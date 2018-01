San Siro, Inter e Milan allo scontro: nessun accordo sul futuro

stadio san siro meazza

Milan e Inter, nessun accordo sul futuro di San Siro

Il Milan ha disdetto il contratto con M-I Stadio, la societa' partecipata con l'Inter che gestisce San Siro e ne fornisce i servizi, e lo ha fatto attraverso una lettera al club nerazzurro datata meta' dicembre. L'Inter, in conseguenza alla decisione del Milan e sentiti i propri legali, ha dovuto disdire il contratto con la stessa societa' e ha anche chiesto un ''incontro chiarificatore'' al club rossonero.

Dietro la scelta del Milan c'e' la volonta' di sedersi a un tavolo insieme all'Inter e a M-I Stadio nei prossimi 6 mesi e rivedere le condizioni gestionali per San Siro, cercando di ottenerne di migliori: nessuno dei due club ha infatti intenzione di lasciare lo storico stadio milanese. Continua quindi il dialogo con il Comune, proprietario dell'impianto, per trovare soluzioni che possano accontentare tutte le parti in causa. Ieri il sindaco di Milano Beppe Sala aveva chiesto a Inter e Milan una risposta sulla volonta' di ''ammodernare lo stadio'': il Milan aveva replicato che avrebbe ''preso una decisione dopo una attenta valutazione'', l'Inter di ''aspettare un tavolo di valutazione'' dove mostrare ''il piano pronto da 18 mesi''.