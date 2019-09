San Siro, Inter e Milan: "Meglio costruire un nuovo impianto"

Si svolgerà oggi alle 16 a Palazzo Marino l'incontro tra Inter, Milan ed i capigruppo per presentare nei dettagli il progetto di fattibilità del nuovo stadio di Milano depositato il 10 luglio. "L'incontro e' l'ulteriore conferma dell'apertura, trasparenza e condivisione dei club in merito a un progetto che riteniamo di grande valore per la citta', per le generazioni future e per i tifosi", ha spiegato l'ad dell'Inter Alessandro Antonello, in linea con il presidente rossonero, Paolo Scaroni. Ma all'Ansa le due società hanno già anticipato l'intenzione, di bocciare l'idea avanzata anche dal sindaco Giuseppe Sala di rilevare San Siro dal Comune: "Tutti i risultati evidenziano come costruire un nuovo impianto e un distretto multifunzionale per la citta' rappresenti la soluzione migliore". "Il Meazza - sono parole di Scaroni - presenta, infatti, una serie di deficit infrastrutturali di diversa natura che comporterebbero significativi problemi in termini di sicurezza e quindi la certezza di dover disputare i match casalinghi fuori da Milano per almeno 4 stagioni. Infine, la ristrutturazione del Meazza, porterebbe comunque a uno stadio diverso da quello attuale e con una capienza significativamente ridotta". I progetti finalisti saranno quindi presentati il 24 settembre.

Sul tema è intervenuto anche il sindaco di Milano, quest amattina su facebook: "La mia posizione su San Siro e su un nuovo stadio a Milano è chiara da sempre. Per me San Siro è la storia del calcio, è un monumento di Milano e quindi da qui bisognerebbe ripartire. Grazie alle spiegazioni di Milan e Inter, apparse oggi su alcuni quotidiani, è finalmente evidente a tutti che non è l’amministrazione comunale a volere rinunciare a San Siro; sono le società calcistiche che intendono costruire un nuovo stadio, più funzionale alle loro esigenze. Come Sindaco ho certamente il dovere di ascoltare le loro proposte e, comunque, di far rispettare le regole. E così farà anche tutta la politica milanese che già da oggi incontrerà Milan e Inter per avviare il percorso di conoscenza e approfondimento del progetto da parte del Consiglio comunale, con l’obiettivo di consentire all’Aula di esprimersi in merito".