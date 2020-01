San Siro, Inter e Milan rivedono i progetti: verso uno "sport district"

Un incontro tra il Comune di Milano e i vertici di Inter e Milan si e' svolto questa mattina a Palazzo Marino. Secondo quanto appreso vi hanno partecipato l'assessore all'Urbanistica del Comune, Pierfrancesco Maran, il presidente del Milan, Paolo Scaroni e l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello.

I due club hanno consegnato al Comune i progetti di Manica cmr e Populous, nelle loro versioni rivedute e corrette in modo da comprendere anche la proposta di rifunzionalizzazione dello stadio di San Siro, che quindi non verrebbe abbattuto totalmente, così come da richiesta del Comune. Secondo quanto trapela al termine dell'incontro, l'ipotesi sarebbe quella di una rifunzionalizzazione del vecchio impianto, che resterebbe a disposizione per la pratica di diversi sport a livello amatoriale. Nascerebbe così una sorta di "sport district" gratuito e aperto alla cittadinanza. Prossimo incontro tra dieci giorni.

San Siro, la nota di Inter e Milan

Questa la nota dei due club: "AC Milan e FC Internazionale Milano sono tornate oggi a incontrare l’Amministrazione Comunale di Milano per presentare due ipotesi progettuali di rifunzionalizzazione dell’attuale Meazza, nel contesto della realizzazione di un nuovo Stadio per Milano a San Siro. Tali ipotesi, in ottemperanza alle indicazioni dell’Amministrazione Comunale e come convenuto nel precedente incontro, prevedono una rifunzionalizzazione del Meazza destinandolo prevalentemente a funzioni sportive di base e a funzioni di intrattenimento per far vivere il distretto di San Siro 365 giorni all’anno, in ottica di servizio e beneficio per la cittadinanza. I Club proseguiranno nell’approfondimento tecnico ed economico delle ipotesi progettuali presentate, sempre in coerenza con le linee guida indicate dal Comune".