San Siro, Malagò non si sbilancia: "Partita che deve giocare il Comune"

Il presidente del Coni Giovanni Malagò interviene sulla vicenda del nuovo stadio di San Siro, che si interseca con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: "E' una partita che deve giocare il Comune che è proprietario dell'impianto e i due club che poi dovranno gestirlo, va rispettato questo", afferma Malagò all'indomani del via libera del Consiglio comunale di Milano alla costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan con alcuni paletti, tra cui il mantenimento del Meazza. "Sarei poco serio e non corretto nel dare opinioni su questa vicenda, anche perché dal primo giorno il Coni ma soprattutto il Comitato promotore di Milano-Cortina hanno messo San Siro nel 'bid' di presentazione come sede della cerimonia inaugurale -evidenzia Malagò a margine della Giunta Coni-. Abbiamo sempre detto che a noi va bene il San Siro di oggi e un San Siro ristrutturato così come un nuovo San Siro".