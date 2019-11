San Siro, Maran: "Stadio non si costruisce a carte bollate"

Nuovo San Siro, interviene nel delicato dibattito l'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano Pierfrancesco Maran : "Noi abbiamo ricevuto una lettera formale e ovviamente le squadre riceveranno risposta formale, pero' credo che non si sia mai visto costruire uno stadio con le carte bollate. Quindi, da un lato daremo una risposta, ma dall'altro c'e' l'invito ad avviare un gruppo di lavoro per capire materialmente come poter passare dalle lettere ai fatti".

Inter e Milan hanno inviato una lettera in cui si chiedono chiarimenti circa l'eventuale tutela da parte della Soprintendenza dello stadio Meazza e sulle intenzioni del Comune sulla rifunzionalizzazione dell'attuale impianto richiesta da Palazzo Marino. Su questi due punti, Maran ha spiegato che il Comune si e' "attivato nei giorni scorsi, scrivendo alla Soprintendenza e avviando la procedura". Per quanto riguarda gli altri chiarimenti chiesti dalle societa', Maran ha detto che e' necessario "discutere come si organizza lo stadio e credo che lo si debba fare confrontandosi insieme, anche perche' il tema della gestione del Meazza e' complessa e dobbiamo ragionarci per capire la formula migliore" per raggiungere "un obiettivo che interessa a tutti", ha concluso Maran