San Siro, Milano ai club: "Studio da rivedere, ridimensionare i volumi"

San Siro, Milano ai club: "Studio da rivedere, ridimensionare volumi"

IMPRESE-LAVORO.COM Nuovo stadio San Siro, il Comune di Milano ha scritto ieri a Inter e Milan per rispondere ai chiarimenti che le squadre avevano chiesto la settimana scorsa in una lettera sul percorso di realizzazione del nuovo stadio. I chiarimenti riguardavano in particolare i progetti sul futuro del Meazza e la questione di un ipotetico vincolo storico da parte dei Beni culturali sullo stadio esistente. L’amministrazione ha ribadito nella lettera, a quanto riferisce Ansa, la piena ed immediata disponibilita’ ad incontrare le societa’, anche per capire la natura delle possibili funzioni sportive del Meazza. Per quanto riguarda il vincolo su San Siro, il Comune ha informato le squadre di avere scritto alla Soprintendenza nei giorni scorsi per verificare la questione e che saranno dati loro aggiornamenti quando arrivera’ la risposta. Inoltre il Comune ha sottolineato come lo studio di fattibilita’ presentato dalle squadre sulla realizzazione del nuovo stadio vada rivisto, con previsione delle volumetrie ridimensionate e la rifunzionalizzazione del Meazza, per capire le ricadute dal punto di vista del piano finanziario, gia’ ritenuto carente dalla conferenza dei servizi. Infine Palazzo Marino ha precisato come non ci sono vincoli di legge relativi alle tempistiche di ridefinizione dello studio di fattibilita’ e per la presentazione del progetto definitivo.